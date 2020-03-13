На Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса

Минздрав Украины зафиксировал первую в стране смерть от коронавируса в пятницу, 13 марта. Скончалась 71-летняя жительница Житомирской области, сообщает УНИАН.

Женщину госпитализировали 12 марта. Наличие у нее COVID-19 было подтверждено анализами. Родственники женщины, жившие с ней вместе, и люди, с которыми она контактировала, взяты под медицинское наблюдение.

Всего в стране зарегистрировано три случая коронавируса. Глава МВД Украины Арсен Аваков также утверждал, что в Горловке (территория самопровозглашенной Донецкой Народной Республики) 12 больных, но минздрав республики опроверг эти данные и сообщил об одном заболевшем.

Ранее 13 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что через двое суток страна закроет границы для иностранцев из-за коронавируса. Ранее в этот же день кабинет министров Украины принял решение временно приостановить работу ряда пунктов пропуска через границу. Кроме того, ограничено функционирование контрольно-пропускных пунктов в Донбассе.