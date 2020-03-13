Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса

Через двое суток на Украину будет запрещен въезд всем иностранным гражданам из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщил в пятницу, 13 марта, секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов в ходе брифинга в Киеве.

«Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны о том, что границы Украины для иностранных граждан на две недели будут закрыты», — приводит его слова «Интерфакс».

После этого в зависимости от ситуации будет приниматься решение либо о дальнейшем продлении этой меры, либо о возобновлении разрешения иностранцам въезда в страну.

Ранее в этот же день кабинет министров Украины принял решение временно приостановить работу ряда пунктов пропуска через границу. Кроме того, ограничено функционирование контрольно-пропускных пунктов в Донбассе.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. К настоящему времени число заразившихся по всему миру составляет 138 тыс. человек, умерли 5082 человека. На Украине подтверждены три случая заболевания коронавирусом. О летальных исходах не сообщается.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.