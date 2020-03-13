Правительство Украины приостановило работу ряда КПП

Кабинет министров Украины временно приостановил работу ряда пунктов пропуска через границу, а также функционирование контрольно-пропускных пунктов в Донбассе. Соответствующее распоряжение приняли на выездном внеочередном заседании правительства с участием президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина в пятницу, 13 марта.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что решение разработали во исполнение решений Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Список пунктов пропуска, работу которых предлагается приостановить, в правительстве пока не назвали. Его опубликуют после согласования с Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). В сообщении на сайте правительства, опубликованном накануне, говорилось, что закрыть могут около 70% пунктов пропуска.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что все украинцы, которые находятся за границей, смогут беспрепятственно вернуться домой.

Ранее, 12 марта, председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов написал на своей странице в Facebook, что некоторые контрольные пункты пропуска (КПП) не закроют, поскольку их работа играет значимую роль в экономике государства.

В тот же день на сайте украинского правительства было опубликовано сообщение, в котором говорится, что 11 марта кабинет министров обсудил закрытие части КПП на границе, чтобы обезопасить жизнь и здоровье граждан в связи с распространением пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CоV-2. Правительство решает, какие именно пункты временно прекратят работать. «Как только появится официальное распоряжение, о нем сразу же проинформируют», — отмечается в сообщении. КПП, через которые проходят крупнейшие потоки товаров, будут работать и дальше.

Государственная таможенная служба советует перевозчикам выбирать для пересечения границы пункты пропуска, которые являются основными точками сообщения Украины с другими странами.

Ранее, 11 марта, народный депутат партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар со ссылкой на решение украинского правительства сообщила, что в стране ввели карантин до 3 апреля. Он предусматривает закрытие 49 КПП из 219, а также приостановку работы всех учебных заведений, запрет на проведение массовых собраний более 200 человек и запрет на авиасообщение с некоторыми государствами.

Вспышка SARS-CoV-2 впервые возникла в конце декабря в китайском городе Ухань. По данным Всемирной организации здравоохранения на 13 марта, в мире заразилось более 132 тыс. человек, 4947 погибли. Случаи инфицирования зарегистрированы в 123 странах.