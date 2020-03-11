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Премьер Украины сообщил о приостановке авиасообщения с Италией

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Фото: TASS/ZUMA
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Украина приостановила авиасообщение с Италией из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется по всему миру с конца 2019 года. Об этом в среду, 11 марта, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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«Сегодня действительно было решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации — это фактически отмена авиасообщения с Италией, пока», — приводит его слова ТАСС.

Из европейских стран Италия является лидером по количеству заразившихся коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 марта, там подтверждено более 10 тыс. случаев заболевания, скончался 631 человек.

При этом по всему миру зафиксировано более 118 тыс. заболевших, умерли более 4 тыс. Всего о случаях COVID-19 сообщили 113 стран.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

11 марта ученые предположили, что заболевание может переходить из активной формы в хроническую. Эта гипотеза основана на данных о случаях повторного заражения, которые фиксировали в Китае в последние несколько месяцев.

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