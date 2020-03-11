Власти Украины ввели карантин до 3 апреля из-за COVID-19

Украинские власти ввели карантин по всей стране до 3 апреля. Об этом сообщила народный депутат фракции «Европейская солидарность» Виктория Сюмар со ссылкой на решение правительства.

«Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля», — написала Сюмар в Facebook в среду, 11 марта.

Карантин предусматривает закрытие всех учебных заведений, запрет на проведение массовых собраний более 200 человек. Отмечается, что запрет коснулся спортивных и культурных мероприятий, однако они могут проходить без зрителей. Также прекращено авиасообщение с рядом стран.

Заседания Верховной рады продолжатся.

Кроме того, будет закрыта большая часть КПП — из 219 продолжат работу 49. Также правительство Украины выделило 100 млн гривен (280,7 млн рублей) на покупку индивидуальных средств защиты для частных компаний.

10 марта власти американского штата Нью-Йорк создали специальную карантинную зону вокруг города Нью-Рошелл, чтобы ограничить распространение нового коронавируса.

Бета-коронавирус SARS-CoV-2, приводящий к пневмонии COVID-19, впервые проявил себя в конце декабря в китайском городе Ухань. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, всего в мире подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили 110 стран. Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.