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В ДНР опровергли заявление Авакова о 12 заболевших COVID-19

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Фото: ТАСС/Александр Кравченко
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В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) опровергли заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о 12 зараженных коронавирусом. Такая информация появилась на сайте минздрава ДНР в пятницу, 13 марта.

«По состоянию на 10:00 13.03.2020 общее состояние пациента, госпитализированного с подозрением на COVID-19, удовлетворительное, жалоб нет, температура тела в норме. Пациент находится под наблюдением. Других пациентов, подозрительных на COVID-19, на данный момент в Республике нет»,— заявили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В министерстве отметили, что подобными заявлениями Украина пытается дестабилизировать обстановку в ДНР и посеять панику среди местных жителей.

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«Поэтому еще раз призываем граждан ДНР доверять только официальным источникам Республики», — подытожили в оперативном штабе.

В пресс-службе министерства «Газете.ру» сообщили, что пациентка с подозрением на коронавирус прибыла из Китая в начале марта.

На текущий момент, в ДНР разработан комплекс мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Кроме того, в регионе есть, по данным республиканского минздрава, все необходимое для обследования пациентов и постановки диагноза.

Ранее в этот же день Аваков в ходе выездного внеочередного заседания правительства с участием президента Украины Владимира Зеленского заявил о 12 зараженных коронавирусом в Донбассе. На данном совещании кабинет министров Украины принял решение временно приостановить работу ряда пунктов пропуска через границу. Кроме того, ограничено функционирование контрольно-пропускных пунктов в Донбассе.

11 марта украинские власти ввели карантин по всей стране до 3 апреля. Это предусматривает закрытие всех учебных заведений и запрет на проведение массовых собраний более 200 человек. В тот же день киевские власти приостановили авиасообщение Украины с Италией из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.

3 марта минздрав Украины сообщил о первом подтвердившемся случае коронавируса в стране. Пациент вернулся в Черновицкую область из Италии с пересадкой в Румынии.

Вспышка SARS-CoV-2 впервые возникла в конце декабря в китайском городе Ухань. По данным Всемирной организации здравоохранения на 13 марта, в мире заразилось более 132 тыс. человек, 4947 погибли. Случаи инфицирования зафиксированы более, чем в 120 странах мира.

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