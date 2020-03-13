Казахстан ограничил пересечение границы с РФ и Киргизией по внутренним паспортам

Казахстан на фоне распространения нового коронавируса SARS-CoV-2 временно ограничил пересечение государственной границы с Россией и Киргизией по внутренним документам. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.

«В целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию Республики Казахстан, обеспечения национальной безопасности и здоровья населения граждан правительством Республики Казахстан принято решение о временном ограничении использования внутренних документов для граждан Республики Казахстан (удостоверение личности, свидетельство о рождении), Российской Федерации (паспорт гражданина РФ), Кыргызской Республики (ID-карта) при пересечении казахстанско-российской, казахстанско-кыргызской государственной границы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по мере снижения скорости распространения коронавируса обычный порядок пересечения границ будет восстановлен.

Ранее в этот день врачи в Казахстане зафиксировали новый коронавирус SARS-CoV-2 у двух граждан. Заболевшие были помещены в инфекционный стационар в Алма-Ате, причем клинические симптомы у них отсутствуют, чувствуют они себя хорошо.

Накануне сообщалось, что в России за сутки было зафиксировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число зараженных коронавирусом в стране увеличилось до 34.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.