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Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии возросло до 27

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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В Белоруссии число зараженных новым коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 27 человек. Об этом в пятницу, 13 марта, заявила начальник главного управления организации медицинской помощи минздрава республики Елена Богдан.

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«На сегодняшний момент РНК вируса выделена у 27 пациентов, это суммарное количество. Три пациента уже выздоровели и выписаны домой. На сегодня 24 человека находятся в учреждениях здравоохранения», — цитирует ее «РИА Новости».

Отмечается, что три пациента уже выписаны домой, в то время как еще 24 человека находятся в данный момент в медучреждениях. Также в минздраве добавили, что сейчас в стране зарегистрировано семь очагов заболевания коронавирусом, передает «Газета.ru».

Накануне минздрав Белоруссии сообщил о том, что число пациентов с выявленным коронавирусом в стране возросло до 21 человека. Отмечалось, что практически все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, один находится в состоянии средней степени тяжести.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

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