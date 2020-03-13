Власти Ирана примут меры для освобождения улиц от людей из-за коронавируса

Власти Ирана в течение суток начнут предпринимать меры по освобождению улиц, шоссе и торговых центров от людей на фоне распространения нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в пятницу, 13 марта, заявил начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.

«Полиция и силы безопасности в сотрудничестве с министерством внутренних дел начнут принимать меры, чтобы освободить от людей торговые центры, улицы и шоссе», — цитирует его агентство IRNA.

Также Багери отметил, что все эти действия начнут осуществляться в течение 24 часов.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Иране зафиксировано более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом 429 человек скончались.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.