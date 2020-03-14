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Главный пульмонолог описал этапы развития пневмонии COVID-19

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Фото: ТАСС/Zuma
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Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин рассказал о четырех этапах развития пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, в субботу, 14 марта.

«Сама болезнь имеет как минимум четыре таких очерченных этапа: первый этап — это вирусемия. Безобидная простуда, ничего особого нет, 7–9 дней приблизительно в этом интервале», — цитирует Чучалина RT.

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На втором этапе в период с 9-го по 14-й день происходит переломный момент, который обусловлен поражением эпителиальных клеток организма. Это вызывает вирусно-бактериальную пневмонию.

По словам Чучалина, врач должен «проявить свое искусство» и выявить болезнь на начальных стадиях. В противном случае болезнь прогрессирует и переходит к третьему этапу, который сопровождается серьезными осложнениями. Это так называемый острый респираторный дистресс-синдром, при котором человек не может самостоятельно дышать без помощи аппарата искусственной вентиляции легких.

Если и на этом этапе болезнь не удается остановить, то ее последней стадией становится иммуносупрессия, а именно, подавление врожденного и приобретенного иммунитета. «Она становится губительной, и у больного присоединяются такие агрессивные возбудители, как синегнойная палочка, грибы», — добавил пульмонолог.

Ранее 14 марта в Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирусная инфекция (COVID-19) отличается от гриппа. В ведомстве отметили, что оба вируса являются респираторными заболеваниями и передаются при контакте и воздушно-капельным путем, однако имеют разную скорость передачи.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта, всего в мире подтверждено свыше 136 тыс. случаев заболевания, скончались 5077 человек. В России коронавирус подтвердился у 47 заболевших, семеро выписаны из больниц. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

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