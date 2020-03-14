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В Подмосковных школах ввели свободное посещение из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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В Подмосковных школах вводится свободное посещение из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в постановлении от 13 марта, которое опубликовано на сайте губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Родители должны сами решить — хотят они, чтобы их дети учились в классе или на дому. То же касается внешкольных кружков.

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Кроме того, на территории области запрещается проведение массовых мероприятий, работодатели должны будут организовать измерение температуры сотрудников. Жителям региона рекомендуется не посещать музеи, развлекательные центры и вечеринки.

Кроме того, соблюдать карантинный режим обязывают граждан, не только вернувшихся из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, но и проживающих с ними лиц.

«Распространение коронавируса многих беспокоит и требует и от власти, и от жителей внимательных и четких действий. Вчера я выпустил постановление, которое вводит свободное посещение школ и запрещает проведение массовых мероприятий. Главы муниципалитетов должны обеспечить отмену таких мероприятий», — написал Воробьев на своей станице в Instagram в субботу, 14 марта.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в столичных школах свободного посещения с понедельника, 16 марта, из-за коронавируса. Такой режим посещения вводится по просьбам родителей.

Ранее власти обязали учащихся, которые вернулись из стран с неблагополучной обстановкой по этой инфекции, соблюдать карантинный режим.

Школьникам, которых родители оставят дома, образовательные учреждения обязаны будут обеспечить дистанционное обучение без потери качества. Занятия в учебных заведения будут проходить в обычном режиме.

В сегодняшнего дня власти Москвы обязывают соблюдать карантинный режим не только вернувшихся из стран, неблагополучных по коронавирусу, но и проживающих с ними граждан. Работодатели должны не допускать на рабочее место карантинных сотрудников.

5 марта Собянин ввел в столице режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-2019. До 10 апреля в городе отменили все массовые мероприятия, на спортивные мероприятия допускаются не более 5 тыс. человек.

По данным на 13 марта, коронавирусом в Москве заразились 24 человека. Всего в России 45 заболевших. О самоизоляции сообщили 13 тыс. жителей столицы.

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