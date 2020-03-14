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Собянин ввел свободное посещение в школах Москвы из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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В московских школах введут свободное посещение с понедельника, 16 марта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем личном сайте 14 марта.

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Ранее власти обязали учащихся, вернувшихся из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, соблюдать карантинный режим. Свободный режим посещения вводится по просьбам родителей, отметил градоначальник.

«С понедельника вводится свободное посещение школ. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный», — объяснил Собянин.

Для школьников, которых родители решат оставить дома, образовательные учреждения обязаны обеспечить дистанционное обучение без потери качества. Занятия в учебных заведения будут проходить в обычном режиме.

Тем уже указом от 14 марта власти Москвы обязывают соблюдать карантинный режим не только вернувшихся из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, но и проживающих с ними граждан. Работодатели обязаны не допускать на рабочее место сотрудников, находящихся на карантине.

«Большинство москвичей с пониманием и ответственностью соблюдают ограничительные меры. И я им за это благодарен. Тем самым они вносят свой посильный вклад в борьбу с коронавирусом», — заключил мэр.

5 марта Собянин подписал указ о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Всем москвичам предписано по возвращении из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о своем возвращении в столичный депздрав. До 10 апреля в городе отменены все массовые мероприятия, на спортивные мероприятия допускаются не более 5 тыс. человек.

По данным на 13 марта, коронавирус в Москве подтвердился у 24 человек, всего в России 45 заболевших. О самоизоляции уведомили 13 тыс. жителей столицы. Власти города призывают граждан соблюдать инкубационный период, ведь коронавирус может протекать бессимптомно.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта, всего в мире подтверждено свыше 136 тыс. случаев заболевания, скончались 5077 человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

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