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Оперштаб уточнил не попадающие под карантин по COVID-19 категории граждан

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом назвал категории граждан, на которых не распространяются меры по карантину.

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«Эта мера не распространяется на дипломатических работников, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора, а также лиц, прибывающих в Москву в составе официальных делегаций», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте Мосгорздрава в среду, 11 марта.

Отмечается, что всем остальным москвичам, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию, а также сообщить о своем возвращении Департаменту здравоохранения города.

«При необходимости операторы горячей линии оформят больничный лист, его доставит на дом курьер в течение 2 дней. При возникновении симптомов ОРВИ необходимо вызвать скорую помощь», — отмечается в сообщении.

По мнению Оперштаба, данная мера позволит сохранить жизнь города «в привычном режиме», а также сконцентрировать работу городских служб с группами риска.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Он также заявил, что больничные листы будут выдавать всем находящимся на карантине из-за инфекции, даже здоровым людям.

С этой целью в городе появились горячие телефонные линии, куда можно обращаться за больничными листами.

В тот же день в столичном общественном транспорте усилили меры безопасности, чтобы препятствовать распространению гриппа, ОРВИ и коронавируса.

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