В Москве более 13 тыс. человек самоизолировались из-за коронавируса

Более 13 тыс. человек заявили о своей самоизоляции из-за коронавируса. Об этом в пятницу, 13 марта, рассказала журналистам вице-мэр города Анастасия Ракова.

Она отметила, что 13 тыс. — это только часть тех, кто вернулся из Италии и других европейских стран, в которых сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка из-за вируса SARS-CoV-2.

«Эта цифра гораздо меньше, чем количество людей, которые реально вернулись недавно из Европы. Я обращаюсь к нашим жителям с просьбой находиться в режиме самоизоляции и обращаю внимание на то, что инкубационный период вируса составляет 14 дней», — приводит РБК слова Раковой.

Вице-мэр подчеркнула, что вирус может протекать бессимптомно, однако его носитель опасен для других людей, особенно пожилых.

Ракова попросила тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, минимизировать любые контакты, чтобы избежать распространения болезни.

Ранее в этот же день стало известно, что число заразившихся SARS-CoV-2 в Москве возросло до 24 человек. В то время как в России за последние сутки число инфицированных коронавирусом достигло 45.

10 марта мэр Москвы Собянин распорядился приостановить проведение любых мероприятий, в которых могут участвовать более 5 тыс. человек.

5 марта Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По последним данным, число зараженных в мире превысило 139 тыс. человек в 123 странах, умерли более 5 тыс. пациентов. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.