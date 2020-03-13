Прямой эфир
Сюжет:

В Москве более 13 тыс. человек самоизолировались из-за коронавируса

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 13 тыс. человек заявили о своей самоизоляции из-за коронавируса. Об этом в пятницу, 13 марта, рассказала журналистам вице-мэр города Анастасия Ракова.

Она отметила, что 13 тыс. — это только часть тех, кто вернулся из Италии и других европейских стран, в которых сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка из-за вируса SARS-CoV-2.

«Эта цифра гораздо меньше, чем количество людей, которые реально вернулись недавно из Европы. Я обращаюсь к нашим жителям с просьбой находиться в режиме самоизоляции и обращаю внимание на то, что инкубационный период вируса составляет 14 дней», — приводит РБК слова Раковой.

Вице-мэр подчеркнула, что вирус может протекать бессимптомно, однако его носитель опасен для других людей, особенно пожилых.

Минусы плюса: коронавирус лучше всего распространяется при 8-9°C
«Китайский патоген» любит прохладу и низкую влажность, утверждают ученые

Ракова попросила тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, минимизировать любые контакты, чтобы избежать распространения болезни.

Ранее в этот же день стало известно, что число заразившихся SARS-CoV-2 в Москве возросло до 24 человек. В то время как в России за последние сутки число инфицированных коронавирусом достигло 45.

10 марта мэр Москвы Собянин распорядился приостановить проведение любых мероприятий, в которых могут участвовать более 5 тыс. человек.

5 марта Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По последним данным, число зараженных в мире превысило 139 тыс. человек в 123 странах, умерли более 5 тыс. пациентов. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Министерство спорта создало оперштаб по ситуации с коронавирусом
Минздрав исключил посещения заболевших COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020