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Минздрав исключил посещения заболевших COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Посещать пациентов, которые находятся на карантине из-за коронавирусной инфекции, запрещено. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения РФ в пятницу, 13 марта.

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Подобные меры приняты для предотвращения распространения инфекции. Для общения с родственниками пациенты могут использовать мобильные телефоны и другие средства связи. Также в ведомстве уточнили, что можно передавать заболевшим.

«Родственники могут передавать пациентам продукты питания и личные вещи, однако существует ряд ограничений, которые необходимо уточнять в справочной службе больницы», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что медицинская помощь пациентам и тем, у кого заподозрили COVID-19, оказывается на бесплатной основе.

Всего в России, по данным ведомства, зарегистрировано 34 случая новой коронавирусной инфекции, из них: 31 у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии.

Ранее в пятницу семь инфицированных коронавирусом в России были выписаны из больниц в связи с выздоровлением. Среди них граждане России, Китая и Италии, среди них в том числе россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamons Princess.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире увеличилось до 138 тыс. человек, умерли более 5 тыс. пациентов.

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