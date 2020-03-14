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Гонконгские врачи рассказали о возможных осложнениях после коронавируса

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Фото: Global Look Press/Fei Maohua/Xinhua
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У излечившихся от коронавируса пациентов могут возникнуть серьезные осложнения на легкие, а также удушья при быстрой ходьбе. Об этом сообщает газете South China Morning Post со ссылкой на управлении больничных учреждений Гонконга.

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Врачи исследовали состояние 12 выздоровевших пациентов в центре инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет.

«Они задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20-30% (после выздоровления)», — сказал глава центра Оуэн Цзэн.

При этом врач добавил, что еще предстоит выяснить, какой долгосрочный эффект воздействия на легкие может оказать заболевание. Например, специалисты намерены выяснить, может ли COVID-19 поспособствовать развитию фиброза легких, состояния, при котором на легких образуются полоски соединительной ткани, что мешает их нормальной работе.

Оуэн Цзэн также посоветовал выписанным пациентам для восстановления легких выполнять упражнения для стимулирования сердечно-сосудистой системы, например плавание.

Ранее китайские ученые заявили, что коронавирус теоретически может нанести вред репродуктивному здоровью мужчин.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По данным ВОЗ, число зараженных в мире превысило 145,5 тыс. человек, умерли 5436 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. В ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

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