Коронавирус подтвердился у двух пациентов в Кемерово

Коронавирусная инфекция подтвердилось у двух пациентов в городе Кемерово. Об этом сообщается на сайте правительства Кузбасса в субботу, 14 марта.

«Оба находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8, изолированы и получают всё необходимое лечение», — отмечается в сообщении. Их доставили в больницу 13 марта.

Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали в Новокузнецке, его диагноз уточняется.

В связи с распространением инфекции все медицинские учреждения региона привели в режим готовности. Пассажиры международных рейсов, которые прилетают в аэропорт Кемерово имени Леонова, проходят бесконтактное измерение температуры.

С 10 марта в регионе работает круглосуточная горячая линия для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.

Согласно информации оперативного штаба по коронавирусу SARS-CoV-2 на 13 марта, в России диагноз подтвердился у 45 заболевших, семеро выписаны из больниц. В Москве заразились 24 человека.

Эпидемия пневмонии COVID-19, возбудителем которой является SARS-CoV-2, началась в городе Ухань в Китае в декабре. Позже инфекция распространилось и на другие страны.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию этого вида вируса в мире. По данным организации на 14 марта, в мире коронавирусом заразились более 142 тыс. человек в 129 странах.