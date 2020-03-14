Прямой эфир
Сюжет:

Коронавирус подтвердился у двух пациентов в Кемерово

0
Фото: Global Look Press/Robert Michael/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коронавирусная инфекция подтвердилось у двух пациентов в городе Кемерово. Об этом сообщается на сайте правительства Кузбасса в субботу, 14 марта.

«Оба находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8, изолированы и получают всё необходимое лечение», — отмечается в сообщении. Их доставили в больницу 13 марта.

Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали в Новокузнецке, его диагноз уточняется.

В связи с распространением инфекции все медицинские учреждения региона привели в режим готовности. Пассажиры международных рейсов, которые прилетают в аэропорт Кемерово имени Леонова, проходят бесконтактное измерение температуры.

С 10 марта в регионе работает круглосуточная горячая линия для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.

Согласно информации оперативного штаба по коронавирусу SARS-CoV-2 на 13 марта, в России диагноз подтвердился у 45 заболевших, семеро выписаны из больниц. В Москве заразились 24 человека.

Эпидемия пневмонии COVID-19, возбудителем которой является SARS-CoV-2, началась в городе Ухань в Китае в декабре. Позже инфекция распространилось и на другие страны.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию этого вида вируса в мире. По данным организации на 14 марта, в мире коронавирусом заразились более 142 тыс. человек в 129 странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 45
В Москве более 13 тыс. человек самоизолировались из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020