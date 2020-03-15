Ученые в Нидерландах приблизились к созданию лекарства от коронавируса

Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах нашли антитело к коронавирусу COVID-19, которое блокирует инфекцию, сообщает в субботу, 14 марта, издание NOS.

По словам профессора клеточной биологии Франка Гросвельда, это самое первое обнаруженное антитело к коронавирусу, и «есть большая вероятность, что оно станет лекарством, которое поступит в продажу».

Отмечается, что антитело еще предстоит испытать на людях, что может занять несколько месяцев. Исследование также должно быть одобрено другими учеными-биологами.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 151 стране, где произошло заражение, зафиксировано более 156 тыс. заболевших, умерли более 5,8 тыс. человек.