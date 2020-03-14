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Назван последний материк без коронавируса

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Фото: TASS/UIG/Graham Robertson
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Единственный материк, до которого не добрался новый коронавирус, — это Антарктида. Об этом сообщается в проекте Университета Джонса Хопкинса, занимающимся мониторингом ситуации с коронавирусом в мире.

Как показывает интерактивная карта проекта, в Антарктиде не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.

На континенте проживает несколько тысяч человек. Все они работники полярных станций.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 129 странах, где произошло заражение, зафиксировано более 150 тыс. заболевших, умерли более 5,6 тыс. человек.

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