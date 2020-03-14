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Россия приостановит пропуск иностранцев через границу с Польшей и Норвегией

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Фото: ТАСС/imago images/Florian Gaertner
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Правительство России распорядилось с 15 марта приостановить пропуск иностранцев через границу с Польшей и Норвегией. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, размещенном на официальном сайте.

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«Принято решение о временной приостановке пропуска через государственную границу Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы для обучения и трудовой деятельности, а также в частных и туристических целях», — говорится в распоряжении.

Кроме того, МИДу России поручено уведомить Польшу и Норвегию, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией распоряжения, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

По последним данным, коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, подтвержден у 59 россиян. Накануне сообщалось о 45 заболевших россиянах. В Москве заболели 24 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 129 странах, где произошло заражение, зафиксировано более 150 тыс. заболевших, умерли более 5,8 тыс. человек.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря.

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