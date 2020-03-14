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Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о закрытии границы

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Фото: официальный сайт президента Украины
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Украина закрывает государственные границы на въезд для иностранцев в связи с распространением коронавируса SARS-CoV 2. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

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Ограничения вступают в силу в результате введения в действие президентом Украины Владимиром Зеленским решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о закрытии границы в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Согласно решению совета, украинские границы будут закрыты с 00:00 понедельника 16 марта по 3 апреля. С 17 марта прекращается пропуск через границу регулярного пассажирского транспорта.

Все граждане Украины, находящие за рубежом, смогут вернуться домой. Однако прибывшие из стран с опасной эпидемиологической обстановкой будут направлены на карантин.

13 марта минздрав Украины зафиксировал три случая заражения SARS-CoV-2 в своей стране. В тот же день зарегистрировали первую в государстве смерть от этой инфекции.

С 11 марта до 3 апреля на Украине действует карантин из-за коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет на проведение массовых собраний более 200 человек, спортивных и культурных мероприятий, которые могут проходить без зрителей. Также прекращено авиасообщение с некоторыми странами.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 129 странах, где произошло заражение, зафиксировано более 150 тыс. заболевших, умерли более 5,6 тыс. человек.

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