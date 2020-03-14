Норвегия с 16 марта закроет границы из-за коронавируса

Норвегия закрывает границу с 16 марта из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает NRK со ссылкой на премьер-министра Норвегии Эрну Сульберг.

C восьми утра по местному времени после внеочередного заседания кабинета министров будут закрыты аэропорты и порты, а также введен режим усиленного контроля на границах.

12 марта сообщалось о первом летальном исходе в Норвегии от заражения вирусом SARS-CoV-2.

По данным на 14 марта, в стране зарегистрировано более тысячи случаев заражения новым типом коронавируса, два человека умерли, из больниц выписан один пациент.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 129 странах, где произошло заражение, зафиксировано более 150 тыс. заболевших, умерли более 5,6 тыс. человек.