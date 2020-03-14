Число заболевших коронавирусом в России выросло до 59 человек

В России выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших составило 59 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе в субботу, 14 марта.

Девять новых случаев выявили в Москве, по одному в Подмосковье, Калининградской области и Санкт-Петербурге. Еще два случая заболевания зафиксировали в Кемеровской области. По данным штаба, все заболевшие посещали страны ЕС за последние две недели, в том числе Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу и Швейцарию.

«Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — говорится в сообщении штаба, оказавшемся в распоряжении «Известий».

Отмечается, что большинство заболевших (56 человек) являются гражданами России. Также коронавирус выявлен у двух граждан КНР и одного гражданина Италии.

«Выписаны по выздоровлению двое граждан КНР, один гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess», — отмечается в сообщении.

Ранее 14 марта сообщалось, что два случая подозрения на эту инфекцию зафиксированы у сотрудников рудника «Купол» на Чукотке.

13 марта в оперативном штабе сообщили о 45 заболевших.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 129 странах, где произошло заражение, зарегистрировано 149 тыс. случаев заболевания и более 5,5 тыс. смертельных исходов.