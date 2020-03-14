В Испании число зараженных коронавирусом за день выросло на 1,5 тыс.

В Испании за один день новым коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 1,5 тыс. человек. Число инфицированных в стране достигло 5753. Ранее сообщалось о 4209 заболевших. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает испанский минздрав в Twitter.

Согласно данным ведомства, больше всего случаев заражения на сегодняшний день зафиксировано в Мадриде — 2940 человек. Сообщается, что в результате заболевания в стране умерли 136 человек.

Casos de #Coronavirus actualizados hoy a las 12h:



Andalucía 269

Aragón 80

Asturias 92

Baleares 28

Canarias 90

Cantabria 31

CLM 289

CyL 223

Cataluña 509

C.Valenciana 130

Extremadura 66

Galicia 115

Madrid 2940

Melilla 3

Murcia 47

Navarra 146

País Vasco 417

La Rioja 278



TOTAL 5753 pic.twitter.com/cNwZ7zHU2X — Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 14, 2020

Первая смерть от нового коронавируса SARS-CoV-2 в Испании была зафиксирована 3 марта.

12 марта на фоне распространения коронавирусной инфекции были перенесены сборы молодежной сборной команды России по футболу из Испании в Сочи. Начало спортивных мероприятий было назначено на период с 23 по 31 марта 2020 года.

11 марта день ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Лидером по числу заразившихся коронавирусом среди европейских стран является Италия. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта там подтверждено более 17,6 тыс. случаев заболевания. Испания находится на втором месте по числу инфицированных в ЕС.

По всему миру зафиксировано более 142 тыс. заболевших, умерли более 5,3 тыс. человек. Всего о случаях COVID-19 сообщили 129 стран.