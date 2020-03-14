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В Испании число зараженных коронавирусом за день выросло на 1,5 тыс.

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Фото: REUTERS/Sergio Perez
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В Испании за один день новым коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 1,5 тыс. человек. Число инфицированных в стране достигло 5753. Ранее сообщалось о 4209 заболевших. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает испанский минздрав в Twitter.

Согласно данным ведомства, больше всего случаев заражения на сегодняшний день зафиксировано в Мадриде — 2940 человек. Сообщается, что в результате заболевания в стране умерли 136 человек.

Первая смерть от нового коронавируса SARS-CoV-2 в Испании была зафиксирована 3 марта.

12 марта на фоне распространения коронавирусной инфекции были перенесены сборы молодежной сборной команды России по футболу из Испании в Сочи. Начало спортивных мероприятий было назначено на период с 23 по 31 марта 2020 года.

11 марта день ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Лидером по числу заразившихся коронавирусом среди европейских стран является Италия. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта там подтверждено более 17,6 тыс. случаев заболевания. Испания находится на втором месте по числу инфицированных в ЕС.

По всему миру зафиксировано более 142 тыс. заболевших, умерли более 5,3 тыс. человек. Всего о случаях COVID-19 сообщили 129 стран.

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