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Глава минздрава Украины предрек смерть пенсионеров от коронавируса

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Фото: ТАСС/Zuma
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Глава минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Верховной рады спрогнозировал всем пенсионерам гибель от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

Емец упомянул, что COVID-2019 не затрагивает детей, но грозит летальным исходом всем людям пенсионного возраста, ссылаясь на данные медицинских исследований.

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Позднее на заседании министр извинился за свои слова.

Ранее 13 марта на Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. Скончалась 71-летняя жительница Житомирской области.

Всего в стране зарегистрировано три случая коронавируса. Глава МВД Украины Арсен Аваков также утверждал, что в Горловке (территория самопровозглашенной Донецкой народной республики) 12 больных, но минздрав республики опроверг эти данные и сообщил об одном заболевшем.

Ранее 13 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что через двое суток страна закроет границы для иностранцев из-за коронавируса. Ранее в этот же день кабинет министров Украины принял решение временно приостановить работу ряда пунктов пропуска через границу. Кроме того, ограничено функционирование контрольно-пропускных пунктов в Донбассе.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта, всего в мире подтверждено свыше 136 тыс. случаев заболевания, в том числе более 1,2 тыс. в США, скончались 5077 человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

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