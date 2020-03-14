Глава минздрава Украины предрек смерть пенсионеров от коронавируса

Глава минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Верховной рады спрогнозировал всем пенсионерам гибель от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

Емец упомянул, что COVID-2019 не затрагивает детей, но грозит летальным исходом всем людям пенсионного возраста, ссылаясь на данные медицинских исследований.

Позднее на заседании министр извинился за свои слова.

Ранее 13 марта на Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. Скончалась 71-летняя жительница Житомирской области.

Всего в стране зарегистрировано три случая коронавируса. Глава МВД Украины Арсен Аваков также утверждал, что в Горловке (территория самопровозглашенной Донецкой народной республики) 12 больных, но минздрав республики опроверг эти данные и сообщил об одном заболевшем.

Ранее 13 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что через двое суток страна закроет границы для иностранцев из-за коронавируса. Ранее в этот же день кабинет министров Украины принял решение временно приостановить работу ряда пунктов пропуска через границу. Кроме того, ограничено функционирование контрольно-пропускных пунктов в Донбассе.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта, всего в мире подтверждено свыше 136 тыс. случаев заболевания, в том числе более 1,2 тыс. в США, скончались 5077 человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.