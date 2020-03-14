Зеленский обратился к украинцам из-за распространения коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу вечером обратился к гражданам страны с видеообращением. Он призвал украинцев в течение трех суток вернуться на родину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.

«Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, должны обратиться в украинское консульство. При взаимодействии с украинскими авиакомпаниями они будут возвращены отдельными нерегулярными рейсами», — добавил Зеленский.

На этих выходных, сообщил президент, спецборт вернет в страну «украинцев, которые застряли на границе Италии и Словении».

Напомнил глава государства и о том, что 16 марта вступает в силу запрет на въезд иностранцев в страну. Исключения составляют представители официальных международных организаций и дипломатических миссий. Такие меры будут действовать две недели.

По словам Зеленского, аптеки не останутся без масок и медикаментов. А самим гражданам он посоветовал мыть руки, не здороваться за руки и не обмениваться поцелуями.

«Мы с вами пережили многое. Нас с вами не одолели птичий, свиной и испанский грипп. Мы сильные, и у нас всё будет хорошо! Желаю вам 36,6», — заявил президент Украины.

На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19. Один человек скончался на территории страны, еще один — в Италии.

11 марта украинские власти ввели карантин по всей стране до 3 апреля. Распоряжение предусматривает закрытие всех учебных заведений и запрет на проведение массовых собраний более 200 человек.

С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. С 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели.

Кроме того, кабинет министров Украины принял решение временно приостановить работу ряда пунктов пропуска через границу и ограничить функционирование контрольно-пропускных пунктов в Донбассе.