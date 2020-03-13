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На Украине анонсировали полное закрытие авиасообщения из-за коронавируса

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Фото: TASS/Zuma/Anatolii Stepanov
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Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с 17 марта страна полностью перекроет пассажирское авиасообщение c другими странами из-за угрозы коронавируса. Об этом он сообщил в пятницу, 13 марта, в эфире программы «Противостояние. Предисловие» на телеканале NewsOne.

«17 марта, с 0:00 часов авиасообщение в Украине будет полностью ограничено. Сухопутное и морское сообщения будут продолжать работать, наши граждане смогут вернуться в страну», — приводит сайт «Українські Новини» слова Разумкова.

Он отметил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины уже подготовил комплекс мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусом, которые будут реализованы в ближайшее время.

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«Верховная рада продолжит работать. Я уверен, что в любом случае на следующей неделе, мы будем наблюдать внеочередное заседание парламента, на котором будут приниматься законопроекты, которые необходимы сегодня для обеспечения работы разных учреждений. Будет задействована вся вертикаль власти», — добавил Разумков.

Ранее в этот же день на Украине заявили, что вскоре запретят въезд всем иностранным гражданам из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Кроме того, кабинет министров Украины принял решение временно приостановить работу ряда пунктов пропуска через границу и ограничить функционирование контрольно-пропускных пунктов в Донбассе.

11 марта украинские власти ввели карантин по всей стране до 3 апреля. Распоряжение предусматривает закрытие всех учебных заведений и запрет на проведение массовых собраний более 200 человек.

На текущий момент известно об одном случае смерти из-за коронавируса на Украине. Всего в стране зафиксировано три зараженных пациента.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

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