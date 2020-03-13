Эйфелеву башню закрыли из-за коронавируса

Во Франции закроют для посещения Эйфелеву башню в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы достопримечательности в Twitter, опубликованном в пятницу, 13 марта.

«В связи с эпидемией COVID-19 и объявленными правительством мерами Эйфелева башня закрывается сегодня вечером в 21:00 (23:00 мск) на неопределенный срок», — отмечается в публикации.

Ранее в этот же день в Париже закрыли Лувр в связи распространением заболевания COVID-2019, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2. На странице учреждения в Twitter сообщается, что оно закрыто с 18:00 по местному времени (20:00 мск) и возобновит работу после соответствующего распоряжения властей. Посетителям, которые приобрели электронные билеты, вернут деньги.

Телеканал BFM отмечает, что закрываются для посещения национальный музей Эжена Делакруа и Версальский дворец. В пятницу премьер-министр Франции Эдуард Филипп в эфире телеканала TF1 объявил о запрете на проведение публичных мероприятий с участием более 100 человек в стране из-за коронавируса, говорится в сообщении телеканала в Twitter. Несмотря на это, активисты уже выступили с призывом выйти на массовую акцию «желтых жилетов» в Париже 14 марта.

12 марта президент Франции Эммануэль Макрон назвал эпидемию этого вируса самым страшным кризисом в здравоохранении страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 13 марта, число случаев заражения во Франции достигло 2860.

Ранее в этот же день стало известно, что акция протеста «желтых жилетов», запланированная на 14 марта в Париже, состоится, несмотря на запрет собраний из-за риска распространения инфекции.