Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС с 16 марта, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в пятницу, 13 марта.

Введенные ограничения не касаются Великобритании.

«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 года <...> c территории Российской Федерации на территорию стран — членов Европейского союза и в обратном направлении», — говорится в сообщении штаба, оказавшемся в распоряжении «Известий».

Исключениями являются регулярные рейсы из Москвы в столицы стран — членов ЕС, которые осуществляются через терминал F аэропорта Шереметьево. Также будут производиться чартеры, которые будут вывозить в указанные страны их граждан и иностранцев и возвращать россиян на родину.

Те же ограничения в авиасообщении коснулись Швейцарии и Норвегии.

11 марта Россия ограничила авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным на 13 марта, вирусом SARS-CoV-2 в мире заразились 142 тыс. человек, скончались 5,3 тыс. пациентов.