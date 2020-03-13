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На Мальдивах открыли первый в мире курорт для больных коронавирусом

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Фото: youtube.come/South China Morning Post
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Первый в мире островной курорт для изоляции туристов, которые могут оказаться носителями коронавирусной инфекции COVID-19, открыли на Мальдивах. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на правительство Мальдив и South China Morning Post.

Отель построили за 10 дней в 24 км от столицы Мале на острове Виливару (атолл Каафу).

Медицинский персонал будет здесь работать бесплатно для изолируемых, а финансировать проект планируют за счет правительства, информирует телеканал «360». Сообщается, что обслуживание на курорте «организуют в стиле luxury».

В гостинице 30 номеров с замкнутой системой вентилирования и очистки воздуха, большими ЖК-телевизорами и полностью укомплектованными мини-барами. Постояльцам будет предлагаться трехразовое питание с подачей в комнату.

При этом гостям будут запрещены внешние посещения и контакты друг с другом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила о том, что вспышка нового коронавируса переросла в пандемию.

По данным на 12 марта, на Мальдивах зарегистрировано 12 случаев коронавирусной инфекции, сообщается на сайте aif.ru.

13 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил, что Европа стала центром пандемии нового типа коронавируса, сообщает телеканал «Звезда».

По последним данным, число зараженных в мире превысило 139 тыс. человек в 123 странах, умерли более 5 тыс. пациентов. Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 45.

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