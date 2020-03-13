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Анализы депутата Катасонова на коронавирус оказались отрицательными

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Анализы на коронавирус, которые сдал депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов после посещения Франции, показали отрицательный результат. Об этом парламентарий сообщил в пятницу, 13 марта, в Facebook.

«Спешу сообщить, что мой анализ на коронавирус — отрицательный. Благодарю всех за поддержку и теплые слова», — цитирует депутата агентство городских новостей «Москва».

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Ранее в этот же день в пресс-службе ЛДПР сообщили, что 11 депутатов нижней палаты парламента ушли на карантин из-за коронавируса, передает НСН.

«В Госдуме в связи с последними событиями принят ряд карантинных мер: 11 депутатов, которые побывали в неблагополучных с точки зрения коронавируса странах или контактировали с кем-то, кто выезжал в такие страны, ушли на карантин», — говорится в сообщении.

Фракция ЛДПР запретила своим членам поездки за границу, а также жать друг другу руки и целоваться. Также им рекомендуется сбривать усы и бороды, так как, по мнению лидера фракции Владимира Жириновского, волосы на лице могут задерживать бактерии и вирусы. Теперь все собрания фракции и совещания проводятся в усеченном формате, а интервью — по Skype.

Накануне сообщалось, что депутата Катасонова и нескольких его коллег отправили на карантин после того, как парламентарий, прибывший из Франции, не стал соблюдать режим самоизоляции и продолжил посещать заседания Госдумы, сообщает RT.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила о том, что вспышка нового коронавируса переросла в пандемию.

По последним данным, число зараженных в мире превысило 139 тыс. человек в 123 странах, умерли более 5 тыс. пациентов. Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 45.

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