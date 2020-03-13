ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«В настоящее время Европа стала эпицентром пандемии COVID-19, в которой зарегистрировано больше случаев и смертей, чем в остальном мире, за исключением Китая. Сейчас ежедневно регистрируется больше случаев, чем в Китае в разгар эпидемии», — говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

11 марта ВОЗ официально объявила о том, что вспышка нового коронавируса переросла в пандемию.

Днем ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке пропуска через российскую границу граждан Италии. Мера вступила в силу 13 марта.

По последним данным, число зараженных в мире превысило 139 тыс. человек в 123 странах, умерли более 5 тыс. пациентов. Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 45.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания сейчас в Иране, Китае, Южной Корее и Италии. Так, в Италии, по последним данным, коронавирусом заразились более 15 тыс. человек, из них более 1 тыс. скончались. В Испании зафиксировано 4,4 тыс. случаев заражения, погибли 122 человека.