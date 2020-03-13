Заболевшие COVID-19 в Израиле туристы из Москвы оказались не гражданами РФ

Прибывшие из Москвы в Тель-Авив туристы, у которых обнаружили коронавирус, не являются гражданами России. Об этом в пятницу, 13 марта, «Известиям» сообщили в пресс-службе посольства РФ в Израиле.

«Ожидаем поступления официальной информации от израильской стороны. К нам по данному вопросу пока никто не обращался», — подчеркнули в дипмиссии.

Днем ранее сообщалось, что в Израиле зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом у туристов из Москвы, прибывших 3 марта.

9 марта Израиль ввел карантин для всех въезжающих в страну.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.