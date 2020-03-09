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Израиль ввел карантин для всех въезжающих

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Израиль вводит карантин для всех приезжающих в страну. Изоляция продлится две недели.

Как сообщила в Twitter израильская радиостанция «Кан», иностранцев будут пускать в государство только при наличии места для изоляции.

Введение карантина подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Это тяжелое решение, но оно жизненно важно, чтобы сохранить здоровье общества, а здоровье общества превыше», — цитирует его «РИА Новости».

По состоянию на 2 марта, в стране было десять зараженных.

Ранее неизвестный бета-коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует пневмонию, впервые появился в конце декабря в Ухане (Китай). К настоящему моменту в мире заразились более 109 тыс. человек, умерли порядка 3,8 тыс., выздоровели более 62 тыс.

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