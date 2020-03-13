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Лидеры стран G7 проведут экстренную видеоконференцию по коронавирусу

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Лидеры стран «большой семерки» (G7) проведут 16 марта совещание по видеосвязи о ситуации с коронавирусом. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон в своем Twitter.

«Я созвонился с президентом США Дональдом Трампом и лидерами G7, и мы договорились организовать в понедельник внеочередной саммит лидеров посредством видеоконференции на тему COVID-19», — написал Макрон.

Он добавил, что главы государств будут координировать исследования в области разработки вакцин и методов исследования.

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Кроме того, лидеры стран собираются проработать экономические и финансовые меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

В G7 входят США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада.

12 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш принял решение отменить все второстепенные мероприятия в штаб-квартире организации в Нью-Йорке с 16 марта и до конца апреля из-за распространения коронавируса.

В тот же день Трамп заявил, что страна приостанавливает на 30 дней въезд в страну пассажиров из Европы, исключение сделают для граждан Великобритании.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире, ее центром признали Европу. В ближайшие дни и недели специалисты ВОЗ ожидают увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

Самая сложная эпидемиологическая обстановка сейчас в Китае, Иране, Южной Корее и Италии.

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