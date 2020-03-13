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Два этапа «Формулы-1» отменены из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
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Этап Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне, который должен был пройти в конце марта, отменен из-за коронавируса. Следующий этап во Вьетнаме, запланированный на апрель, тоже не состоится.

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Вероятно, гонки откладываются до мая, передает F1News.Ru, но есть вероятность, что срок будет пересмотрен. По словам исполнительного директора «Формулы-1» Чейза Кэри, ситуация с коронавирусом непредсказуема, поэтому точно сказать пока нельзя.

12 марта было объявлено об отмене этапа Гран-при в Австралии. Неофициально сообщалось, что один из членов команды «МакЛарен» инфицирован коронавирусом, но подтверждения данных не было. Позже BBC Sport сообщил, что проверку на вирус прошли восемь человек, и один из них действительно оказался зараженным.

В феврале из-за коронавируса перенесли на неопределенный срок этап гонок в Китае, который должен был проходить 17-19 апреля.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

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