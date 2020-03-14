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В Италии от коронавируса умерла украинка

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В Италии, в провинции Брешиа от коронавируса скончалась гражданка Украины, сообщило МИД Украины.

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«Сегодня в итальянской провинции Брешиа умерла украинка, у которой ранее диагностировали коронавирус. МИД Украины выражает искренние соболезнования родственникам и близким», — говорится в сообщении министерства в Twitter.

Ранее в Житомирской области был зафиксирована первая смерть от коронавируса на территории Украины. Женщину в четверг госпитализировали в больницу, позже она скончалась. Близкие родственники, с которыми она проживала, а также лица, с которыми она контактировала находятся под наблюдением врачей.

На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.

11 марта украинские власти ввели карантин по всей стране до 3 апреля. Распоряжение предусматривает закрытие всех учебных заведений и запрет на проведение массовых собраний более 200 человек.

С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. С 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели.

Кроме того, кабинет министров Украины принял решение временно приостановить работу ряда пунктов пропуска через границу и ограничить функционирование контрольно-пропускных пунктов в Донбассе.

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