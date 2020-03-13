Польша закрыла границы для иностранцев в связи с коронавирусом

Правительство Польши приняло решение закрыть границы страны, чтобы противодействовать распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил в пятницу, 13 марта, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам с полуночи воскресенья, 15 марта, будут приостановлены международные пассажирские воздушные перевозки и железнодорожное сообщение, сообщает Gazeta.pl.

«Мы принимаем решение о временном возвращении границ. Заботясь о безопасности поляков, мы будем вводить полный контроль на всех польских границах», — сказал Моравецкий.

Он пояснил, что речь идет о границах внутри Шенгенской зоны, так как на границе с Украиной, Белоруссией и Россией контроль и так производится.

По словам премьера, сначала этот режим будет введен на 10 дней с возможностью продления на 20 дней, а потом на месяц.

Моравецкий добавил, что возвращающиеся в страну граждане будут отправлены в 14-дневный карантин.

По данным на 13 марта, число зараженных коронавирусом в Польше достигло 68 человек, сообщает «Польское радио».

Первый заболевший пневмонией COVID-19, вызванной коронавирусом, был зарегистрирован в Польше 4 марта. Зараженный приехал из Германии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.