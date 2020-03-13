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В Люксембурге зарегистрирована первая смерть от коронавируса

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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В Люксембурге зафиксирован первый летальный исход от заражения вирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-2019. Об этом сообщает издание L'essentiel со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Полетт Ленерт в пятницу, 13 марта.

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Погибшая оказалась 91-летней женщиной, которая находилась в тяжелом состоянии. Также глава ведомства сообщила, что на сегодняшний день в стране насчитывается 34 инфицированных.

В четверг власти страны объявили о принятии радикальных мер по борьбе с распространением коронавирусом. В частности, на две недели были закрыты школы.

Ранее в пятницу первый летальный исход был зарегистрирован в Норвегии.

Эпидемия пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Вирус быстро распространился на другие страны.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. В ближайшее время организация ожидает роста числа смертей в затронутых вирусом странах.

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