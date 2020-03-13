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Эксперты оценили масштаб смертности из-за коронавируса в США

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Фото: REUTERS/Jason Redmond
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От 200 тыс. до 1,7 млн человек могут умереть в результате заражения коронавирусной инфекцией США. О прогнозах экспертов, основанных на данных Центров по контролю и профилактике заболеваний в стране, сообщает The New York Times в пятницу, 13 марта.

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По данным газеты, в феврале Центр по контролю и профилактике совместно с экспертами-вирусологами определили несколько возможных вариантов развития событий в зависимости от темпов распространения вируса, а также насколько будет тяжело протекать вызванная им болезнь. С их выводами ознакомились около 50 групп ученых, которые описали модели распространения вируса среди жителей США.

Согласно их прогнозам, в ходе эпидемии в стране может быть инфицировано от 160 до 214 млн человек. При этом госпитализация может потребоваться от 2,4 до 21 млн граждан. По информации издания, это может привести к разрушению сферы здравоохранения, так как больницы располагают 925 тыс. оборудованных больничных коек. При этом только 10% из них предназначены для пациентов в критическом состоянии.

Отмечается, что темпы распространения вируса на территории страны можно снизить за счет экстренных мер, которые принимаются на национальном и местном уровне. В частности, в статье рассказывается об агрессивных карантинных мерах, которые применяются в Китае.

Прогнозы экспертов были датированы 28 февраля. Однако по словам соруководителя Центра статистики инфекционных заболеваний при Университете Флориды Айры Лонджини, на сегодняшний день ситуация «остается примерно такой же».

В Штатах, по последним данным, от коронавируса умер 41 человек, 31 из них — в Вашингтоне. Всего в стране выявлено 1635 случаев заболевания.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 131 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

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