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Итальянская круизная компания отменила все рейсы из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press/Dona, S.
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Итальянская круизная компания Costa Crociere отменила все рейсы до 3 апреля в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, сообщает в пятницу, 13 марта, агентство Reuters.

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Также из-за распространения коронавируса свою деятельность приостановили круизные операторы Disney Cruise Line и Finland’s Viking Line.

Costa Crociere является дочерней компанией американской Carnival Corporation & plc. Круизы итальянского подразделения составляли 15% от общего дохода Carnival Corporation & plc в Азии и Европе, включая Средиземноморье.

Ранее 13 марта на корабле Costa Magica — одном из лайнеров Costa Crociere — оказались заблокированы туристы из разных стран, среди которых 20 россиян, поскольку у пятерых человек на борту было подозрение на коронавирус SARS-CoV-2.

Накануне, 12 марта, еще одно дочернее подразделение Carnival Corporation & plc — Princess Cruises — также объявило о приостановке круизов. Решение принято в связи с тем, что два корабля этого оператора — Diamond Princess и Grand Princess — были помещены в карантин, после того как стали очагами коронавирусной инфекции.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась на другие страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

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