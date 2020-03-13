Прямой эфир
Сюжет:

Депутат рады предложила защититься от коронавируса сексом, баней и спиртным

0
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Верховной рады Украины назвала три способа защититься от заражения коронавирусом SARS-CoV-2. О них она написала в пятницу, 13 марта, в своем Facebook.

«Если высокие температуры убивают «корону», то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс. Три вместе процедуры не рекомендуется, так как можно умереть от сердечной недостаточности. Берегите себя!» — написала Богуцкая.

Смена прописки: коронавирус затихает в Китае и лютует в Италии
Пока Ухань начинает возвращаться к нормальной жизни, целую страну в Европе закрывают на тотальный карантин

Однако в следующей записи депутат выразила обеспокоенность по поводу того, не станут ли карантинные меры причиной падения рождаемости. Богуцкая задала риторический вопрос, каким образом могут появиться дети, если сперматозоид должен соблюдать дистанцию от яйцеклетки в один погонный метр — расстояние, на котором погибает вирус?

13 марта минздрав Украины зафиксировал первую в стране смерть от коронавируса: скончалась 71-летняя жительница Житомирской области. Всего в стране зарегистрировано три случая заболевания. Ранее в этот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что через двое суток страна закроет границы для иностранцев из-за распространения инфекции, а кабинет министров Украины принял решение временно приостановить работу ряда пунктов пропуска через границу. Кроме того, ограничено функционирование контрольно-пропускных пунктов в Донбассе.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Уханье. Инфекция быстро распространилась на другие страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса
СМИ сообщили о заражении президента Бразилии коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020