Депутат рады предложила защититься от коронавируса сексом, баней и спиртным

Депутат Верховной рады Украины назвала три способа защититься от заражения коронавирусом SARS-CoV-2. О них она написала в пятницу, 13 марта, в своем Facebook.

«Если высокие температуры убивают «корону», то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс. Три вместе процедуры не рекомендуется, так как можно умереть от сердечной недостаточности. Берегите себя!» — написала Богуцкая.

Однако в следующей записи депутат выразила обеспокоенность по поводу того, не станут ли карантинные меры причиной падения рождаемости. Богуцкая задала риторический вопрос, каким образом могут появиться дети, если сперматозоид должен соблюдать дистанцию от яйцеклетки в один погонный метр — расстояние, на котором погибает вирус?

13 марта минздрав Украины зафиксировал первую в стране смерть от коронавируса: скончалась 71-летняя жительница Житомирской области. Всего в стране зарегистрировано три случая заболевания. Ранее в этот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что через двое суток страна закроет границы для иностранцев из-за распространения инфекции, а кабинет министров Украины принял решение временно приостановить работу ряда пунктов пропуска через границу. Кроме того, ограничено функционирование контрольно-пропускных пунктов в Донбассе.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Уханье. Инфекция быстро распространилась на другие страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.