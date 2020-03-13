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СМИ сообщили о заражении президента Бразилии коронавирусом

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Фото: REUTERS/Adriano Machado
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Результаты анализа на коронавирусную инфекцию у президента Бразилии Жаира Болсонару оказались положительными. Об этом сообщает газета O DIA со ссылкой на источники в пятницу, 13 марта.

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По информации издания, первые результаты тестов подтвердили наличие инфекции. Повторный анализ глава государства уже сдал. Отмечается, что сегодня Болсонару не покидал президентскую резиденцию.

Ранее СМИ сообщали о положительном тесте на коронавирус у главы секретариата по коммуникациям при администрации президента Фабио Вайнгартена. Он сопровождал бразильского лидера во время его визита в США. После этого Болсонару сам сдал анализ на инфекцию.

По данным международной базы статистики Worldometers на 13 марта, в Бразилии зарегистрированы 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

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