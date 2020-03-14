В Москве отменили международную туристическую выставку из-за коронавируса

Международная московская туристическая выставка MITT-2020 не состоится. Проведение мероприятия, запланированное с 17 по 19 марта, отменили из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил представитель компании-организатора выставки Hyve.

Организаторы мероприятия отметили, что заботятся не только о бизнесе, но и о здоровье посетителей выставки, поэтому, несмотря на все предпринимаемые ими и властями столицы меры, выставка отменяется.

«Мы выражаем наше искреннее сочувствие и поддержку тем странам, которые наиболее пострадали от коронавируса, и надеемся, что все предпринятые меры позволят нормализовать ситуацию», — цитирует «РИА Новости» представителя компании.

13 марта организаторы приняли решение о переносе на конец 2020 года Всероссийского форума «Кардиология XXI века: альянсы и потенциал». Мероприятие должны было состояться в Томске 23–24 апреля. Причиной переноса стала вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.

С 10 марта до 10 апреля из-за распространения коронавируса в Москве отменены все массовые мероприятия, на спортивные мероприятия допускаются не более 5 тыс. человек, в школах вводится режим свободного посещения. По данным на 14 марта, в России зафиксировано 47 заболевших коронавирусом, семеро вылечились.