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Россиян перестали пропускать через границы Грузии с Азербайджаном и Арменией

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Фото: РИА Новости/Владимир Умикашвили
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Граждане России не смогут пересекать границы Грузии с Арменией и Азербайджаном, так как с 14 марта введен запрет на их пересечение представителями третьих стран в связи с пандемией коронавируса. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе администрации грузинского правительства.

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«Грузино-армянская и грузино-азербайджанская границы закрыты для граждан третьих стран, в том числе россиян. Их попросту не пропустят. В случае если у кого-то построен транзитный маршрут через указанные страны, придется его поменять», — сказала сотрудница пресс-службы администрации правительства.

По ее словам, Грузия, Армения и Азербайджан впускают в свои страны только своих граждан.

Ранее в пятницу премьер-министры Грузии, Армении и Азербайджана договорились закрыть с 14 марта на 10 дней границы из-за пандемии коронавируса. Ограничения не коснутся грузовых перевозок. Все три государства договорились беспрепятственно разрешать своим гражданам возвращаться на родину.

К настоящему моменту число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 30 человек, сообщает Sputnik Georgia со ссылкой на оперативный штаб. Накануне сообщалось о 25 случаях.

Издание приводит слова главы инфекционной клиники Тенгиза Церцвадзе, который заявил, что узнал о пяти новых случаях в субботу. «Я не знаю точно, как они заразились, но знаю, что они связаны с Италией», — сказал он. На карантине находятся 418 человек, в клиниках под наблюдением врачей — 54 больных.

В связи с пандемией Тбилиси отменил авиасообщение с Ираном, Китаем и Италией. В Грузии до 1 апреля закрыты школы и детские сады, театры и музеи. Общественный транспорт и места скопления людей проходят дезинфекцию. Кроме того, TBC Bank и Банк Грузии временно разрешили физическим и юридическим лицам не выплачивать кредиты.

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