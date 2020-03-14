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Число умерших от коронавируса в США достигло 50

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/John Lamparski
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Число погибших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 50 человек, сообщил в субботу, 14 марта, президент страны Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. Его слова приводит USA Today.

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По данным федеральных центров по контролю над распространением заболевания на 14 марта, в США зарегистрировано 2499 случаев заболевания новым типом коронавируса, 49 человек выписаны из больниц.

Трамп отметил, что и сам сдал тест на коронавирусную инфекцию. «Люди спрашивали, прошел ли я тест», — передает The New York Times слова американского лидера. Результаты тестирования будут готовы через 1–2 дня.

Известно, что ранее Трамп вступал в контакт с инфицированными людьми. Речь идет о пресс-секретаре бразильского лидера Жаира Болсонару Фабио Вайнгартене. По словам личного врача Трампа, глава государства контактировал с заболевшим «недолго», а коронавирус у последнего обнаружили через три дня после встречи с американским президентом.

С еще одним инфицированным — временным поверенным в делах посла Бразилии в Вашингтоне Нестором Форстером — Трамп общался до появления у последнего симптомов нового вида пневмонии COVID-19.

Кроме того, Трамп здоровался за руку с американским политиком Мэттом Шлаппом, который позднее признался в контакте с инфицированным. Однако Шлапп утверждает, что его взаимодействие с зараженным было коротким, после контакта он помыл руки и использовал дезинфицирующее средство.

13 марта Трамп объявил режим ЧС в США в связи с распространением заболевания. До этого перечислил свою зарплату за IV квартал 2019 года в минздрав на борьбу с коронавирусом и объявил о готовности конгресса США выделить на эти цели $8,5 млрд.

В тот же день стало известно, что крупныe голливудские кинокомпании замораживают свои проекты из-зa угрозы распространения коронавирусной инфекции.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 129 странах, где произошло заражение, зафиксировано более 150 тыс. заболевших, умерли более 5,6 тыс. человек.

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