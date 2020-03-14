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Мишустин призвал россиян минимизировать поездки за границу

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Власти России просят граждан минимизировать поездки за границу из-за распространения коронавируса. Об этом заявил в субботу, 14 марта, премьер-министр Михаил Мишустин, передает «РИА Новости».

Кроме того, он отметил необходимость ввести 14-дневный карантин и медицинское наблюдение для людей из групп риска по коронавирусу.

Меры, по словам премьера, связаны с возникновением новых тенденций по заболеванию. Мишустин пояснил, что в стране вирус был диагностирован не только у тех, кто непосредственно ездил за границу, но и у членов их семей, которые не посещали другие страны.

«Здесь медлить нельзя, нужна только общая диагностика и оперативные меры при выявлении заболеваний, как это сделано в Москве», — сказал председатель правительства. Такую практику, по его словам, нужно распространить на все регионы России.

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