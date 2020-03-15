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Психолог объяснил отсутствие у россиян страха перед коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран. Такое мнение высказал клинический психолог Михаил Хорс в беседе с изданием Nation News.

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По его словам, граждане России закалены серьезными испытаниями в истории страны, среди которых пандемия коронавируса далеко не самая страшная.

«Нам было и есть нечего в стране — конец 80-х – начало 90-х, и войнуха на улицах, и разгул преступности, бандитизма», — пояснил специалист.

При этом он отметил, что молодые россияне всё же больше опасаются этой болезни, чем их родители. Как считает психолог, это связано с тем, что у молодежи нет такого опыта преодоления неурядиц, как у старшего поколения.

Кроме того, по мнению Хорса, родители зачастую стараются ограничить детей от реалий жизни.

По последним данным, коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, подтвержден у 59 россиян. Накануне сообщалось о 45 заболевших россиянах. В Москве заболели 24 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 129 странах, где произошло заражение, зафиксировано более 150 тыс. заболевших, умерли более 5,8 тыс. человек.

Вспышка пневмонии COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря.

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