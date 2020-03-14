В Карелии восемь человек положили в больницу с подозрением на коронавирус

Восемь человек госпитализированы в инфекционную больницу Карелии с подозрением на коронавирус. У половины из них первые анализы на инфекцию дали отрицательный результат, остальные этапы исследования пока еще не завершены. Об этом в субботу, 14 марта, сообщило республиканское правительство в группе в соцсети «ВКонтакте».

Всего в республике в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции были переведены на режим самоизоляции 82 человека, среди которых 19 — вернувшиеся из семи стран, где произошли вспышки заболевания.

«Сейчас на самокарантине, под медицинским наблюдением на дому, 32 жителя Петрозаводска, Сортавальского и Кондопожского районов», — приводится в сообщении цитата главы республиканского минздрава Михаила Охлопкова.

Ранее 14 марта в России зафиксировано 14 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составило 59 человек.

Премьер-министр страны Михаил Мишустин в этот же день распорядился 14–15 марта усилить контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах для предотвращения распространения инфекции.