На одном крыле: коронавирус добрался до частной авиации

Ограничения на полеты гражданской авиации на фоне распространения нового коронавируса принимают глобальный и едва ли не тотальный характер. Мировые авиаперевозчики затягивают пояса, отменяют рейсы и пытаются демпинговать в надежде компенсировать потери; акции компаний авиапрома ушли вниз, турфирмы ждут колоссальные убытки. На этом фоне западные компании, которые предоставляют услуги частной авиации, сообщают о резком росте интереса к их сервису. При этом их российские коллеги говорят, что чаще сталкиваются с отказами от ранее забронированных перелетов, чем с ажиотажным спросом. Подробности — в материале «Известий».

Взлететь на вирусе

Мировые авиакомпании в эти недели переживают мощный, хотя и не первый за последние пару десятков лет глобальный кризис. Продолжающееся распространение нового коронавируса (ВОЗ признала его пандемией) вынудило власти многих государств существенно ограничить или вовсе прекратить авиасообщение с Китаем, где в городе Ухань и был выявлен первоначальный очаг инфекции. После того как COVID-19 добрался до европейских стран, жесткие меры приняли не только в Риме, Мадриде, Париже и Берлине: от этих популярных направлений отказываются и туристы, и деловые путешественники. США по решению президента Трампа и вовсе на месяц закрыли свои границы для приезжающих из Европы (за исключением Великобритании).

V1 Фото: REUTERS/Yara Nardi

По законам природы, которые часто действуют и для экономики, освободившееся пространство обязательно должно чем-то заполниться. В данном случае в сегмент, который на время вынужденно покидают коммерческие авиалинии, с удовольствием входят компании, работающие в сфере частной авиации.

Алан Лебурзье, глава отдела продаж в швейцарском авиаброкере Luna Jets, говорит о «внушительном увеличении» числа заказов и запросов со стороны пассажиров в последние недели, что коррелирует с ростом обеспокоенности из-за распространения коронавируса. По его словам, в феврале доля «коронавирусных» запросов на аренду бизнес-джетов составляла 15%, сейчас же выросла до 30%. «Люди либо хотят убраться (из регионов, где есть вспышка заболевания. — Прим. «Известий»), либо у них срочная деловая поездка, которую нужно выполнить в ближайший день или два», — сообщил Лебурзье в интервью телеканалу CNN.

Представитель Luna Jets рассказал, в частности, о пассажирке, которая забронировала полет из Рима в Лондон буквально за день до того, как власти Италии ввели карантин на территории всей республики.

М2 Фото: Global Look Press/Mandoga Media

Аналогичная ситуация наблюдается и в Северной Америке. Так, по словам президента базирующейся в США компании Paramount Business Jets Ричарда Заэра, «рост количества запросов на чартерные рейсы составил от 100 до 300% в зависимости от региона» — отдельный самолет понадобился как «стандартным» клиентам частных авиакомпаний — чиновникам, представителям мира шоу-бизнеса, спортивным командам и бизнесменам, так и тем, кто обычно летает первым или бизнес-классом коммерческих рейсов.

Комфорт и страх

Причины, по которым люди решают потратиться на фрахт бизнес-джета, заплатив в разы или даже в десятки раз больше, чем за билет на регулярный рейс, немало. Как отмечает Джерод Дэвис, основатель и глава американской частной авиакомпании Southern Jet, в данном случае действует комбинация факторов — «причин общего порядка и страха». По словам Дэвиса, многие из его клиентов — люди в возрасте, а значит, находятся в группе риска по коронавирусу. «Они предпочтут находиться на борту в одиночестве, а не в компании кучи людей в салоне самолета или в очереди к пункту контроля в аэропорту», — предположил топ-менеджер в беседе с CNN.

Кроме явно меньшего числа людей, с которыми арендаторам бизнес-джетов приходится контактировать по пути из пункта А в пункт Б, клиенты частных авиафирм могут надеяться и на то, что дезинфекция самих самолетов будет выполнена на более высоком уровне. Как сообщил «Известиям» пилот одной из американских компаний, выполняющих полеты на частных самолетах, «мы проводим скрининг пассажиров, чтобы выяснить, где они находились, и устранить риски для наших бортов и экипажей». «Клининговые команды в любом случае на регулярной основе делают уборку и дезинфекцию наших самолетов на базах. Уверен, что сейчас эти мероприятия проводятся гораздо чаще», — добавил летчик.

V3 Фото: Global Look Press/Transport Photo Images/Leonid Faerberg

Впрочем, как уверяет руководитель авиаброкера Jettly Джастин Краббе, операторы частных самолетов в сложившейся ситуации находят различные лазейки, которые закрыты для крупных перевозчиков. «Пассажиры пользуются частными терминалами, расположенными на удалении от терминалов для коммерческих авиалиний, и не проходят пункты контроля, возможно, они минуют даже пункты измерения температуры», — заявил он в беседе с Business Insider.

В невнимательности к клиентам операторов бизнес-джетов, однако, не стоит подозревать автоматически — подчас они принимают дополнительные меры предосторожности, чтобы снизить риски заражения экипажей и появления вируса на борту своих судов. Например, работающая с ультрабогатыми клиентами Vimana Private Jets в феврале выполнила несколько рейсов в Пекин, где у ее клиентов были деловые встречи. «Самолеты обычно надолго не задерживались в Китае. Вместо этого их отправляли во Вьетнам, где они и ждали даты обратного полета с тем, чтобы свести к минимуму риски заражения экипажа», — писал Fortune.

Плата за спасение

Количество заказов со стороны людей, которые боятся подцепить заразу, таково, что все рейсы распланированы на месяц вперед — с таким Southern Jet сталкиваться еще не приходилось. В результате сам глава компании, также имеющий лицензию пилота, регулярно садится за штурвал, подменяя других капитанов, которым необходима передышка.

В материале для Slate Дэвис признался, что «страх оказался самым положительным сценарием» для его компании с деловой точки зрения. Он, впрочем, выразил надежду на то, что после нормализации ситуации все новые клиенты останутся с компанией, поняв преимущества приватных полетов. «Мы бы не хотели, чтобы всё стало еще хуже. Сердце у нас есть. Но ситуация сейчас просто дикая. Раньше мы и подумать не могли, что такое возможно», — признался он.

М4 Фото: Global Look Press/Transport Photo Images/Leonid Faerberg

Впрочем, бизнес — это всё равно бизнес, и отказываться от основной его цели — извлечения прибыли — предприниматели от авиации не собираются. Понятно, что путешествия на борту бизнес-джета никогда не относились к разряду недорогих удовольствий. Однако сейчас, как пишет британская The Daily Mail, путешественники выкладывают до $15 тыс. за час полета, чтобы избежать необходимости толкаться с потенциальными носителями вирусам в терминалах аэропортов . Возникает риторический вопрос — не дешевле обошлась бы консультация у профессионального психолога и базовый комплект средств индивидуальной защиты?

«Крым, Сочи и даже Хатанга»

Для российских компаний, которые работают в сфере частной авиации, ситуация с коронавирусом пока не имеет явно положительных эффектов, во всяком случае пока. Как рассказал «Известиям» владелец компании «ВИП Груп Аэро» Владимир Пронин, сейчас чаще приходится сталкиваться с отказами от ранее забронированных рейсов. «При этом иногда речь даже идет о полетах в те страны, где не было какого-то чересчур масштабного распространения коронавируса. Например, сорвался заказ на полет в Индию, где ситуация с вирусом вообще почти нормальная», — сказал он. Пронин также предположил, что «резкий рост спроса на услуги частной авиации у нас начнется тогда, когда российские коммерческие авиалинии перестанут летать на популярных направлениях в Европе» .

Автор цитаты В Минтрансе сказали «Известиям», что рекомендации по санитарной обработке воздушных судов (ВС) разрабатываются и утверждаются Роспотребнадзором. Ими руководствуются все авиаперевозчики вне зависимости от типа воздушного судна, добавил представитель ведомства. Росавиация на запрос не ответила.

V5 Дезинфекция пассажирского самолета одной из таиландских авиакомпаний Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Patipat Janthong

В авиаброкерской компании деловой авиации «Малина Джет», в свою очередь, «Известиям» сообщили, что видят рост запросов по внутрироссийским перелетам. По словам управляющего партнера компании Алексея Кирилюка, на майские праздники есть спрос не на французский Шамбери, а на Крым, Сочи и даже Хатангу (Таймыр) . «Наша ценовая политика как авиаброкера не изменилась, также не видно роста цен у операторов», — добавил он.

В Private Jet Booking подтвердили, что сталкиваются с отменой уже заказанных ранее полетов: по словам управляющего партнера компании Григория Мурашова, клиенты «трепетно относятся к вопросам своего здоровья и своей жизни, поэтому многие отменили поездку в Италию, Францию и Испанию». «Яркого всплеска по числу заказов мы также не наблюдаем. Хотя абсолютное большинство новых клиентов за февраль-март — это люди, не желающие лететь вместе с другими пассажирами в самолете регулярных авиалиний», — отметил в беседе с «Известиями» Мурашов. Он добавил, что на фоне распространения COVID-19 «появились дополнительные требования для проверки экипажей и прилетающих пассажиров, однако по отношению к самим операторам требования не изменились», поэтому перед каждым вылетом и после каждой посадки экипажи проходят дополнительный медицинский осмотр с измерением температуры.